Van korte broek naar winterjas, weer slaat dit weekend om

Terwijl het zaterdag nog zomers is met veel zon en temperaturen die op kunnen lopen tot 25 graden, slaat het weer zondag behoorlijk om.

Doordat de wind draait naar het noorden stroomt koude lucht vanaf de Noordpool het land binnen, meldt Weeronline. Zondag koelt het daardoor in de loop van de dag af en wordt het hooguit 18 graden. Maandag blijft het kwik steken op een graad of 12. Ook is er zondag en maandag kans op wat regen.

Maar zaterdag wacht dus eerst nog een mooie dag. Om drukte op het water te voorkomen is ook dit weekend nog een vaarverbod op de grachten van kracht.