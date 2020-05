Dansen met ouderen en koken voor de buurt in Amsterdam Hou Vol

De intelligente lockdown duurt al twee maanden. Ondanks dat er vanaf deze week weer wat meer mogelijk is kunnen heel veel Amsterdammers nog steeds een steuntje in de rug gebruiken. In Amsterdam Hou Vol gaan we langs bij mooie initiatieven van Amsterdammers voor Amsterdammers. Deze week kun je met Hallo Buren! Online voorstellingen zien van artiesten uit de buurt, wordt er met de #SamenSterk-vlag geld opgehaald voor Artsen Zonder Grenzen, dansen de dames van Dans voor de Deur samen met ouderen in Zuidoost en koken de vrouwen van Samen Sterk voor de buurt.

In de nieuwe aflevering van Amsterdam Hou Vol gaan we onder andere langs bij Hallo Buren! Online. Dit initiatief is opgezet door kunstenaar Danilo Joanovic. Op het platform kun je live voorstellingen bekijken van artiesten uit Oud-West. 'We weten allemaal dat de podia op dit moment dicht zijn, dus hebben we dit platform georganiseerd zodat artiesten hier live kunnen optreden.'



'Het is een beetje raar', zegt jazzzangeres Mirjam van Dam. 'Je krijgt geen reactie van het publiek, want er is hier geen publiek. Maar toch doe ik het, want het is beter dan niet optreden.'

Vlaggen verkopen voor Artsen Zonder Grenzen

'Een vriend van ons was aan het hardlopen en hij werd door een vrouw op afstand geprikt met haar paraplu', vertelt Julien Jukema, een van de bedenkers van de #SamenSterk-vlag. 'Hij kwam thuis en zei: "Wat is dit voor gekke samenleving waarin we nu leven?" Maar als je dan daarna zo'n vlag ziet, dan denk je: oh, toch positiviteit.'



Inmiddels haalden Julien en zijn mede-initiatiefnemers al meer dan 2.500 euro op met de vlaggen. Alle winst gaat naar Artsen Zonder Grenzen. 'Ik vind het belangrijk om te laten zien dat we hier samen inzitten, in deze situatie', legt een vrouw uit die de vlag boven haar deur heeft hangen.

Dansen met ouderen in Zuidoost

Dans voor de Deur is een initiatief om voor en met ouderen te dansen. Vandaag geven de drie vrouwen van Dans voor de Deur een optreden in woonzorgcentrum Eben Haëzer, in de wijk Gein in Zuidoost. Initiatiefnemer Floortje Rous is enthousiast over het optreden van vandaag. 'Ik vind het altijd leuk, maar ik vind het vooral leuk als de mensen het ook leuk vinden en dat was vandaag wel het geval.'



Een bewoonster van het woonzorgcentrum is heel enthousiast over het optreden. 'Bij oude muziek uit mijn tijd komen de bewegingen weer los. Wij deden het misschien verkeerd, maar dat geeft niet. De coördinatie is er misschien niet meer, maar de pret was wel daar.'

Koken in coronatijd

Samen Sterk Vrouwen West is een vrijwilligersorganisatie voor en door vrouwen uit de

Westerparkbuurt. Tijdens deze Ramadan in corona-tijd hebben ze besloten maaltijden te gaan koken en uit te delen aan mensen die ze nodig hebben.



'We zijn nu twee weken geleden begonnen', vertelt Darifa Benhadhoum van Samen Sterk Vrouwen West. 'Eerst dachten we dat er niemand zou komen, maar toch kwamen er dertig mensen. Inmiddels komen er veel meer mensen. Gisteren kwamen meer dan tweehonderd mensen een maaltijd ophalen.'



De maaltijden zijn voor iedereen die het nodig heeft en dus niet specifiek voor vrouwen of specifiek voor moslims, benadrukt Benhadhoum. 'Dit is voor iedereen en we doen dit echt vanuit ons hart. Op deze manier willen we gewoon heel veel liefde geven.'