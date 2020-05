Scooterrijders onderuit door oliespoor in Zuid

'Ik was net een beetje in shock', vertelt een snorscooterrijder die kort ervoor ten val kwam. 'Je verwacht niet dat je onderuit gaat als je maar 25 kilometer per uur rijdt in een bocht die je dagelijks rijdt.' Het oliespoor liep op het traject van lijn 2 over de Heemstedestraat, Hoofddorpplein, Zeilstraat en Amstelveenseweg.

In totaal kwamen zeker zeven scooterrijders ten val. 'Ik ging onderuit en een ander meisje was twee minuten voor mij ook onderuit gegaan. Ik probeerde net nog iemand te waarschuwen, maar die ging midden in de waarschuwing ook onderuit', aldus de scooteraar.

Reinigingswagen GVB

Een getuige zag dat de olie lekte uit een reinigingswagen van het GVB. 'De retenzuiger heeft gelekt. Dat is de tramrailszuiger van het GVB. Die maakt de rails schoon, maar lekt tegelijkertijd olie.'

Het GVB bevestigt dat olie is gelekt door een wagen die vuil uit de groeven van de rails haalt. Het wegdek zou inmiddels zijn schoongemaakt. Wie schade heeft opgelopen door het oliespoor kan zich melden bij het GVB.