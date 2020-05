Tot nu toe 227 Amsterdammers overleden aan gevolgen coronavirus

Dit betekent dat in iets meer dan twee weken tijd nog eens 92 Amsterdammers zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Het totaal aantal positief geteste Amsterdammers steeg in diezelfde periode met 500 gevallen naar 2128. 538 Amsterdammers zijn nu in een ziekenhuis opgenomen (geweest).

In heel Nederland zijn inmiddels, volgens de meest recente cijfers van het RIVM, 5.359 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. 10.592 patiënten liggen, of lagen, in het ziekenhuis en er zijn 42.093 positief geteste personen in ons land.

De sterke stijging van het aantal sterfgevallen in Nederland sinds half maart neemt de laatste weken af, meldt het RIVM. 'De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken', zo schrijft het instituut.