Verdachte vernieling HaCarmel sloeg eerder ook al ramen daar in

De 31-jarige man die vanochtend op heterdaad is aangehouden na de vernieling van een ruit van koosjer restaurant HaCarmel, is Saleh A. De Syriër werd eerder veroordeeld tot zes weken cel voor het vernielen van het restaurant in december 2017.

Dat meldt de politie. Rond 09.00 uur vanochtend werd opnieuw een ruit van het restaurant vernield. Getuigen zagen hoe de man met een stalen buis het raam kapot maakte. Ook probeerde hij met een aansteker de vlag in het restaurant in brand te steken.

Pepperspray

Agenten troffen A. in de buurt van het restaurant aan met de stalen buis in zijn hand. Hij reageerde niet op agenten en wilde de buis en aansteker in zijn hand niet loslaten. Hierop hebben de agenten pepperspray gebruikt, om hem te kunnen aanhouden. Hij wordt verdacht van vernieling en brandstichting.

A. vernielde in december 2017 ook al de ruiten van het restaurant. Hij sloeg de ramen in met een knuppel en had een Palestijnse vlag om zich heen geslagen. Ook stal hij toen de Israëlische vlag uit het restaurant.

Veroordeeld

De rechter veroordeelde hem in juli 2018 tot zes weken celstraf. Ook moest hij zich verplicht laten behandelen voor zijn psychische problemen en werd hij in een begeleid wonen project geplaatst. Hij werd verminderd ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij liep volgens het Openbaar Ministerie een stressstoornis op door traumatische ervaringen in zijn jeugd in Syrië.

Een woordvoerder van de politie laat vanavond weten dat de man is verhoord en dat zijn woning is doorzocht. 'Het onderzoek naar motieven en beweegredenen is in volle gang.' Hij zit nog vast en zal maandag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.