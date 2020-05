Gewonden bij steekpartij Molukkenstraat, politie massaal aanwezig

Bij een steekpartij op de Molukkenstraat zijn rond 20.00 uur twee personen gewond geraakt. De situatie in de straat bleef daarna nog enige tijd onrustig.

Volgens een woordvoerder van de politie was er een vechtpartij tussen vier personen op straat ontstaan, waarbij ook gestoken is. De twee slachtoffers zijn gewond geraakt aan hun hand en rug.

Ruim tien politievoertuigen

Op foto's van omstanders is te zien dat de politie massaal is uitgerukt. 'De hele straat is uitgelopen en geblokkeerd door ruim tien politievoertuigen', laat een omstander weten.

Ook de politiewoordvoerder spreekt van een 'enorme oploop van publiek'. 'Het is een 'assistentie collega' geworden, zodat er meer politie ter plaatse kon komen, om de situatie tot rust te manen.'