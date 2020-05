Auto brandt uit in Noord

Een personenauto is vannacht langs de Waddendijk in Noord uitgebrand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Op het moment dat de brandweer ter plaatse was, sloegen de vlammen al uit het motorcompartiment aan de voorkant van de auto. Brandweerlieden hebben de brand geblust, maar konden niet voorkomen dat de auto total loss is.



De oorzaak van de autobrand is onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De eigenaresse moet zelf zorgen dat haar uitgebrande auto wordt afgesleept door een berger.