Stel al jouw vragen over het coronavirus aan viroloog Menno de Jong

De coronacrisis raakt iedereen. Veel mensen hebben dan ook vragen over het virus en de gevolgen ervan. Aankomende week schuift viroloog Menno de Jong bij ons in de studio aan om al jouw vragen tijdens een Q&A te beantwoorden.

Altijd al dingen willen weten over het coronavirus, maar het antwoord nog niet kunnen vinden? Dan heb je nu de mogelijkheid om professor Menno de Jong van het Amsterdam UMC jouw vraag voor te leggen.

Stuur jouw vraag naar corona@at5.nl. Het wordt enorm gewaardeerd als je van jezelf een filmpje wil maken die wij in de uitzending kunnen laten zien. De vragen mogen over praktische zaken rondom het coronavirus gaan, maar ook medische en/of virologische vragen zijn welkom. Een vraag met alleen tekst insturen mag ook.

Zet in het onderwerp van jouw mail 'Q&A corona', dan weten we dat jouw vraag mee mag in onze uitzending. De Q&A zal eind volgende week op al onze kanalen te zien zijn. Meer informatie volgt daar nog over.