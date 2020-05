Stad Gowtu SoundSystem gaat door in coronatijd: 'Je moet jezelf opnieuw uitvinden'

De agenda van Gowtu SoundSystem stond vol optredens voor de zomer. Van Open Air tot Festival Macumba en zelfs een show in Suriname. Maar corona zette daar een dikke streep doorheen. En dat terwijl de grondleggers van de Su'Burban Sound helemaal klaar waren voor hun doorbraak. Met livestreams maken ze er nu het beste van, maar het blijft behelpen. Wij Zijn Amsterdam gaat een dag met oprichter Gianny Emanuel op pad.

Normaal staan ze voor een voor een dampende zaal, nu voor twee camera's om te streamen. Ja, het leven in coronatijd is even wennen voor de leden van Gowtu Soundsystem. Toch proberen ze er zo het beste van deze periode te maken. Gianny Emanuel richtte het SoundSystem twee jaar geleden op, dat met een mix Kawina, Hip-Hop, Afrobeat en Awasa, de sfeer van het Surinaamse binnenland mixt met de club.

De dagen beginnen voor Gianny tegenwoordig meestal wat later, nu hij toch meer vrije tijd heeft. De drukte thuis - met familie die ook niet naar school, werk of opvang kan - kan hij ontvluchten in Prospect Eleven. In dit nieuwe gebouw voor creatievelingen in Zuidoost is deze dagen plek zat en kan de groep in ieder geval blijven oefenen mét de vereiste anderhalve meter tussen de instrumenten.

Quote 'Het is toch zonde van de zomer' Jemaro Jessurun, PERCUSSIONIST

Alle leden begrijpen dat het niet anders kan, maar balen natuurlijk wel flink van de gemiste festivals. 'Het is toch zonde van de zomer', zegt percussionist Jemaro Jessurun. Productieleider Davic Dikan probeert ondanks de teleurstelling zo nuchter mogelijk te blijven. 'Het is aanpassen en meegaan met wat de overheid te zeggen heeft. Je kan toch niet gaan feesten of drinken ofzo.'

Met livestreams proberen ze nu hun naam levend te houden en de fans toch zoveel mogelijk feest te bieden. Niet in de club of op een festival, maar in hun eigen woonkamer. Dat blijft natuurlijk heel anders dan het echte werk. 'Normaal heb je interactie met het publiek, nu sta je gewoon voor een paar camera's', vertelt percussionist David Gemerts. Gianny blijft hoe dan ook positief. 'We vinden onszelf nu opnieuw uit en we komen straks dubbel zo hard terug.'

Wij Zijn Amsterdam In Wij Zijn Amsterdam laten we deze maanden zien hoe jongeren geraakt worden door de coronamaatregelen. Later dit jaar zullen we onder deze vlag (hopelijk, dat hangt af van diezelfde maatregelen) jongeren die affiniteit hebben met media gaan opleiden. Want AT5 staat bekend als de springplank voor talent in de media. Al sinds de oprichting in 1992 hebben vele jonge honden hier stage gelopen, kwamen daarna freelancen en ontwikkelden zich vervolgens tot vaste kracht. Na een paar jaar worden ze vaak weggekaapt door Hilversum voor het 'grote' werk. In bepaalde opzichten lijkt AT5 best wel een beetje op de jeugdopleiding van Ajax.

