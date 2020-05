Nieuwe corona-regels: samenkomsten blijven verboden, sporten met groep mag wel

Samenkomsten blijven de komende tijd verboden in Amsterdam. Dat heeft de veiligheidsregio bekendgemaakt in de nieuwe noodverordening. Wel mag er in groepsverband gesport worden, zolang er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Het was na de persconferentie van premier Rutte van afgelopen woensdag nog onduidelijk: mag je nou wel met drie of meer mensen weer samenkomen of niet? Meerdere media schreven in aanloop naar het persmoment over de mogelijkheid dat groepen tot tien mensen weer toegestaan zouden worden. De Veiligheidsregio schept nu helderheid met de nieuwe noodverordening.

Een barbecue in het park met je vriendengroep mag dus nog steeds niet, maar een bootcamp organiseren wel. Zolang je je maar aan de belangrijkste coronamaatregel houdt: 1,5 meter afstand nemen van anderen. Wedstrijden zijn nog steeds verboden.

Naast de Cruyff Courts, die al eerder waren geopend, gaan ook de voetbalkooien in de stad weer open. Ook buitenactiviteiten en verenigingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen weer. Ook de fitnesspleintjes waren al enige tijd weer toegankelijk.

Vanaf maandag mogen ook de bibliotheken, dierentuin Artis, natuurparken zoals de Hortus weer open. Wel moeten ze eerst officieel toestemming krijgen van de voorzitter van de Veiligheidsregio, Femke Halsema.

Plannen maken

De beheerders van de locaties die nu weer open mogen moeten eerst plannen maken die ervoor zorgen dat de 1,5 meter maatregel goed kan worden nageleefd en de belasting op het openbaar vervoer acceptabel blijft. Horeca, gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden op deze locaties blijven vooralsnog gesloten. Wel mogen toiletten weer bezocht worden. Wanneer specifieke locaties daadwerkelijk de deuren weer openen, is te vinden op hun website.

Ook de binnen- en buitenzwembaden in de stad mogen weer open. Ook hier kunnen de toiletten gebruikt worden, maar de was- en douchegelegenheden blijven dicht. De zwembaden zijn op dit moment plannen aan het maken voor het functioneren binnen de anderhalvemetersamenleving. Een specifieke datum voor een eerste duik is nog niet bekend.

Contactberoepen

Daarnaast kondigde het kabinet woensdag al aan dat contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten weer op afspraak aan de slag kunnen. Deze beroepsgroepen moeten klanten wel vragen naar hun gezondheidstoestand. Wie klachten heeft, mag niet geholpen worden. Sekswerkers mogen hun beroep voorlopig nog steeds niet uitoefenen.

Als instellingen zich niet aan de 1,5 meter regel houden, dan kan de veiligheidsregio besluiten om voorzieningen weer te sluiten. Ook geldt nog steeds dat burgers bekeurd kunnen worden bij het overtreden van de regels. Het bedrag voor de jeugd (13 tot 17 jaar) is nog steeds 95 euro. Voor mensen boven de 18 ligt de boete op 390 euro en een aantekening op je strafblad. Deze blijft vijf jaar staan.

Drukker

De gemeente waarschuwt dat het door de versoepeling van de maatregelen drukker gaat worden in de stad. 'Daarvoor worden maatregelen genomen in de openbare ruimte, maar het vraagt ook iets van inwoners zelf. Zoek de drukte niet op en als u ergens bent waar het te druk is, kies er dan voor om op een later, rustiger moment terug te komen.'

Er wordt geadviseerd om elkaar zoveel mogelijk de ruimte geven. 'Werk thuis en gebruik alleen voor strikt noodzakelijke ritten het openbaar vervoer. Alleen als we ons allemaal aan deze regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans, en kunnen we de komende tijd steeds meer beperkende maatregelen schrappen.'