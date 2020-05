Horeca wil duidelijkheid over versoepeling coronamaatregelen

Helemaal gelukkig waren horecaondernemers afgelopen woensdag toen zij van het kabinet hoorden dat zij onder voorwaarden op 1 juni weer gedeeltelijk open mogen. Maar nu, enkele dagen later, weten ze eigenlijk nog niets. Zo is het nog maar de vraag of die datum inderdaad doorgaat, en zo ja, met welke regels.

'Hoe kunnen we openen dat het veilig is, welke voorzorgsmaatregelen op hygiëne, hoeveel afstand tussen de gasten, hoeveel gasten, openingstijden, terrassen, verruimng, we horen heel veel optionele mogelijkheden, alleen daadwerkelijke protocollen en actieplannen hebben we nog niet gezien', legt horecaondernemer Steven Vermaas uit.

Horecaondernemers staan te popelen om hun terrassen uit te stallen en weer gasten te ontvangen. Als alles goed gaat, is het over drie weken zover. Maar de ondernemers zitten nog met veel vragen.

De ondernemers hoopten gisteren meer duidelijkheid te krijgen toen de gemeente nieuwe plannen voor de openbare ruimte bekendmaakte, maar de boodschap was dat er nog gewerkt wordt aan de precieze uitwerking. Vermaas bezit meerdere horecazaken en maakt zich zorgen, want het is maar de vraag of het met anderhalve meter afstand rendabel is om open te gaan.

'Ik hoop dat we de komende weken wel echt protocollen ontvangen van de beleidsvoerders waarmee we aan de slag kunnen gaan. Het liefst nog waarmee we in gesprek kunnen gaan. Het moet haalbaar zijn voor zowel de gast, de ondernemer, als de buurtbewoner die misschien wat overlast ervaart van een groter terras. We moeten er het beste van maken.'

Ruimte op straat

Wanneer de ondernemers duidelijkheid krijgen over waar er mogelijk extra terrassen mogen komen, is nog even afwachten. Volgens wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte) komt het daarbij aan op maatwerk, maar ligt de prioriteit nu bij het maken van zoveel mogelijk ruimte op straat.