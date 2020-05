Javastraat éénrichtingsverkeer voor voetgangers: 'Het is altijd superdruk'

Veel buurtbewoners zijn blij met de nieuwe regel. 'Ik vind het slim, want het is hier altijd superdruk. Voor de corona, tijdens de corona en na de corona, maar alle kleine beetjes helpen', zegt één van hen. 'Het lijkt wel of de Javastraat immuun is, er wordt helemaal geen rekening met afstand gehouden', meent een ander.

Graffiti

Om duidelijk te maken dat je nog maar één kant op mag, heeft de gemeente zestien milieuvriendelijke graffiti-afbeeldingen op straat gespoten. Volgens straatmanager Tim Doornewaard is het een stap in de goede richting. 'Maar het werkt nog niet zo goed. Maar bij nieuwe dingen moeten mensen altijd wennen. Daarom spreken we vandaag, samen met vrijwilligers, mensen aan op straat.'

Rondje lopen

Niet iedereen is nog overtuigd van de nieuwe regel. 'Als je bij mij in de winkel bent en je moet naar de overkant, ga je geen rondje lopen om het éénrichtingspad te bewandelen', zegt een ondernemer. 'Mensen gaan toch doen waar ze zelf zin in hebben. Ik kan wel politiemannetje gaan spelen, maar mensen hou je gewoon niet tegen', valt een ander hem bij.

Samen

Volgens Doornewaard is het aan de bezoekers om het plan uit te voeren. 'Ondernemers hebben het in deze tijden al zwaar genoeg. Laat hen focussen op klantvriendelijkheid en omzet maken. Laten we ze helpen als bewoners. Ik geloof dat we het samen moeten doen.'