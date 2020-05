Drive-through festival op Thuishaventerrein: 'Zo komen we de quarantaine wel door'

Het grote Thuishaventerrein is zo omgebouwd dat er 70 auto’s per uur een rondje kunnen maken over het terrein. Tijdens dat rondje kan je wat te drinken of te eten bestellen, kan je genieten van de Thuishaven-sets die gedraaid worden en wordt zelfs je auto gewassen.

'Dit is toch geweldig, echt een waanzinnig initiatief', aldus één van de feestgangers. 'Toen we voor de deur stonden hadden we echt zoiets van oh ja die kriebels, die missen we.'

Zevenjarig bestaan

Thuishaven viert vandaag op deze wijze hun zevenjarig bestaan, en ook is het voor de vaste bezoekers een mooie manier om de locatie te steunen. 'Thuishaven is een hele hechte groep mensen, we wilden hen graag weer bij elkaar kunnen brengen', zegt Kasper, één van de initiatiefnemers. 'Op deze manier kunnen we toch nog een beetje, binnen de lijntjes, met elkaar feestvieren.'

Terras

Wanneer de 'normale' festivals weer door mogen gaan, is nog onduidelijk. Tot die tijd zegt Thuishaven door te gaan met de drive through festivals, en er zijn bovendien plannen om het grote terrein om te toveren tot een corona-proof terras.