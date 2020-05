Gewonde bij schietpartij naast coffeeshop in Noord

Bij een schietpartij naast coffeeshop Atlas op de Parlevinker in Noord is vanavond een gewonde gevallen.

Er werd meerdere keren geschoten, aldus een woordvoerder van de politie. Meerdere politiewagens, ambulances en een Mobiel Medisch Traumateam werden opgeroepen.

Agenten droegen uit voorzorg extra zware kogelwerende vesten. Ook is er met een politiehelikopter gezocht naar de dader of daders, maar zij zijn niet meer aangetroffen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie doet onderzoek.

Gisteravond werd er ook al geschoten in Noord.