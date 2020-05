Man draagt groot mes in broekband op Schiphol

De verdachte had het mes in zijn broekband zitten. Op een foto is te zien dat het mes zo'n 30 centimeter lang was. 'Wees verstandig en loop niet met een wapen op straat!', twittert de marechaussee. De man heeft het wapen niet getoond of gebruikt.

Het is al de derde keer deze maand dat er messen worden aangetroffen op de luchthaven. Op 6 mei werden er twee gewapende jongeren (17 en 21 jaar oud) aangehouden, op 3 mei drie gewapende tieners van 13, 14 en 16 jaar oud.

Omdat Schiphol een veiligheidsrisicogebied is, mag de marechaussee altijd besluiten om mensen te fouilleren