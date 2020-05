Lichtkunstwerk bij Amsterdam UMC: 'Alles komt goed'

Op een kantoorpand vlakbij locatie AMC van het Amsterdam UMC was de afgelopen drie dagen 's avonds een lichtkunstwerk te zien om patiënten en medewerkers een hart onder de riem te steken.

De teksten en tekeningen zijn van stadsdichter Gershwin Bonevacia en leerlingen van de IMC Weekendschool. Er stond onder meer 'alles komt goed' en 'dat we even op afstand blijven, zodat we heel langzaam dichter tot elkaar kunnen groeien'.

Kunstenaars Machteld Aardse en Femke Kempkes hebben voor de projecties gezorgd. Het kunstwerk moet de komende weken ook op andere plekken in Nederland te zien zijn, zoals bij het OLVG West.

Ongeveer een maand geleden was er ook een ander lichtkunstwerk te zien bij locatie VUmc van het Amsterdam UMC.