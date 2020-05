Kamermeisjes door hotel ontslagen na stelen fiets

De diefstal van het duo gebeurde op 12 februari in de ochtend en werd vastgelegd door bewakingsbeelden van een in hetzelfde pand gehuisveste supermarkt. Daarop is te zien dat twee vrouwen in hun hoteluniform een fiets stelen van een medewerker van de supermarkt.

Even daarvoor kwam de eigenaar van de fiets aan bij haar werk en had ze in alle haast haar fiets niet op slot gezet. Na haar werkdag bij de supermarkt merkte ze dat haar fiets was gestolen, wat ze direct meldde bij haar filiaalmanager. Die ging op zijn beurt de camerabeelden bekijken en zag al snel dat haar fiets gestolen was door twee medewerkers van het Palace Hotel.

Nadat de twee kamermeisjes, die tevens zussen van elkaar zijn, geconfronteerd werden met de diefstal, gaven ze toe de fiets te hebben gestolen. Een van hen diende direct haar ontslag in.

Andere verklaring

Een dag later kwamen de zussen met een andere verklaring. De twee gaven aan de fiets niet te hebben gestolen, maar te hebben verplaatst om het vervolgens naar het fietsdepot te willen brengen.

Ook was het duo het niet eens met het ontslag. De twee wilden opnieuw in dienst van het bedrijf of doorbetaling tot hun arbeidsovereenkomst zou aflopen.

Diefstal in werkkleding

De kantonrechter ging daar niet in mee en acht bewezen dat de twee kamermeisjes bewust de fiets hadden gestolen en niet van plan waren het naar het depot te brengen.

Daarnaast rekent de rechter het de vrouwen zwaar aan dat ze zich in hun werkkleding schuldig hebben gemaakt aan diefstal. De rechter vindt dat zij hiermee hun verplichtingen en verantwoordelijkheden als werknemer ernstig hebben geschonden en dat het ontslag terecht is geweest.