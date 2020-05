Touringcarsector doet noodkreet: '40 procent van bedrijven dreigt failliet te gaan'

Juist die hoge kosten zorgen voor de grootste klap. De bedrijven maken wel gebruik van de NOW-regeling, waarmee ze 90 procent van de loonkosten terugkrijgen, maar volgens Meering is dat maar een doekje voor het bloeden. Veertig van zijn bussen staan stil. 'Een nieuw voertuig kost gemiddeld 300.000 euro. Dat komt al met al neer op ongeveer 60.000 euro per jaar. Dan kan je je voorstellen dat als dat stil staat, dat enorm veel geld kost'.

Volgens de branchevereniging staan zo'n 40 procent van de touringcarbedrijven op het punt om failliet te gaan. Volgens hen is er een noodfonds van maar liefst 240 miljoen euro nodig. Dat is veel geld, 'maar de sector is seizoensgebonden', legt Meering uit. 'We werken vooral in maart tot september'. In de tussentijd is het de bedoeling dat er genoeg geld wordt verdiend om het de rest van het jaar te redden. Die buffer kan nu niet opgebouwd worden, vertelt Meering.

(tekst gaat verder onder de foto)