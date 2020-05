Schot gelost in portiek in Zuidoost, dader te voet gevlucht

In een portiek aan de Dalsteindreef in Zuidoost is vanavond een schot gelost. Hierbij raakte niemand gewond. De dader is te voet gevlucht.

De melding van het schot werd rond 20.50 uur gedaan.

Volgens de politie is de schutter gevlucht in de richting van metrostation Venserpolder. Een deel van de straat is afgezet voor onderzoek.

Vier schietincidenten in korte tijd

Het is het vierde schietincident in een week. In de nacht van 2 op 3 mei werd een 29-jarige man doodgeschoten aan de Panamalaan in Oost. Tientallen meters verderop werd in de Frans de Wollantstraat een auto in brand gestoken die vermoedelijk gebruikt is bij de dodelijke schietpartij.

Op 8 mei meldde zich een gewonde man in het BovenIJ ziekenhuis in Noord. Even daarvoor was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij aan de Wieringerwaardstraat waar ook bij is geschoten.

Een dag later vond opnieuw een schietincident plaats in Noord waarbij een gewonde viel. Dit gebeurde naast coffeeshop Atlas op de Parlevinker. Hierbij werd meerdere keren geschoten.