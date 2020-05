De scholen zijn weer open: blije gezichten op basisschool de Regenboog

De helft van de leerlingen van Montessorischool De Regenboog mocht vandaag weer naar de les, de andere helft mag morgen. De meeste kinderen die vandaag al naar school gingen hadden er zin in, net als de ouders.

'Ik ben vooral blij voor mijn zoon. Hij is weer lekker onder zijn klasgenootjes en daar had hij echt zin in', zegt een ouder die zijn zoontje naar school brengt. 'Ik draag zelf een mondkapje om anderen te beschermen, maar over mijn zoon en de kinderen op school maak ik mij geen zorgen. Ze zijn jong.'



Toch zijn er ook ouders die hun kind voorlopig thuis laten. 'Ik denk dat er in totaal zo'n 25 tot 30 van de 250 kinderen niet komen deze week', vertelt Rob Schimmel, directeur van de school. 'Daar zijn kinderen bij die astmatisch zijn. Er is een enkeling die gezond is, maar van wie de ouders zeggen, we houden hem of haar liever thuis. Dan zeggen wij: houd je kind nog een paar dagen thuis. We kijken het even aan en dan kan je kind in de loop van de week of volgende week beginnen.'