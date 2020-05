Bomen sneuvelen door zware windstoten

Door de harde wind zijn er verschillende bomen omgewaaid in de stad. Zo heeft in de straat Beek en Hoff in Osdorp een flinke boom het begeven. Die viel bovenop drie geparkeerde auto's. Vanwege de vele bladeren en takken is het moeilijk te zien hoe zwaar de twee personenauto's en het busje zijn beschagdigd. Niemand raakte gewond.