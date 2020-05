Slachtofferadvocaten: 'Laat een vertrouwenspersoon toe tijdens een zitting'

Slachtoffers kunnen vanwege de coronacrisis nauwelijks rekenen op ondersteuning tijdens een zitting in de rechtszaal. Dat merkt het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. Vaak is het niet mogelijk om een vertrouwenspersoon mee te nemen.

Het bestuur van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) heeft daarom een open brief geschreven naar de Raad voor de Rechtspraak.

Daarin wordt opgeroepen om minstens één vertrouwenspersoon toe te laten tijdens een zitting. Niet als 'publiek', maar als bijstand van het slachtoffer.

Videoverbinding

De rechtszaken die op dit moment nog behandeld worden, zijn vaak zeer ernstig en urgent. Toch mochten slachtoffers in eerste instantie vaak niet bij de zitting aanwezig zijn, zag het bestuur.

Ze kregen alleen de mogelijkheid om het proces te volgen via een video- of telefoonverbinding.

Geen ondersteuning

Nadat er hevig werd geprotesteerd door hun raadslieden, zouden de slachtoffers uiteindelijk toch zijn toegelaten tot de rechtszaal. 'Maar ze mochten geen ondersteuning meenemen, zelfs niet als dat bijvoorbeeld de levenspartner van het slachtoffer betreft.'

Dat terwijl de slachtoffers van deze zaken vaak veel hebben meegemaakt, zoals een verkrachting of een poging tot doodslag.

1,5 meter afstand

Als de emoties tijdens zo'n zaak hoog oplopen, kan een kalmerende hand of het aanreiken van een glaasje water juist zo troostend zijn, denkt het bestuur. Maar de advocaat wordt dit onmogelijk gemaakt, aangezien er 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Een vertrouwenspersoon vaak tot het huishouden van het slachtoffer behoort, waardoor deze regel niet geldt. 'De toelating van een vertrouwenspersoon is nu des te belangrijker', staat daarom in de brief.

Kort geding tegen de rechtbank

Sommige rechters hebben zelf al een andere afweging hebben gemaakt en lieten de vertrouwenspersoon tóch toe. 'Ook zien wij dat rechters uiteindelijk na uitgebreid gemotiveerde protesten van slachtofferadvocaten anders beslissen.'

Maar dit legt volgens het bestuur 'een onaanvaardbaar extra beslag' op de slachtoffer-advocatuur. Zo moest er in sommige gevallen 'zelfs gedreigd worden met een kort geding tegen de desbetreffende rechtbank'.

Kort van tevoren afgeblazen

Een andere klacht is dat zittingen tijdens de coronacrisis soms kort van tevoren worden afgeblazen. Dit zou dan ook nog erg laat worden meegedeeld. 'Wat veel onnodige stress met zich meebrengt.'

LANGZS vraagt daarom om slachtoffers beter te informeren. 'Wij roepen u en andere betrokkenen in de rechtspraak op slachtoffers, nabestaanden daaronder begrepen, en hun gemachtigden als volwaardige procespartij te zien.'