Lot van 100.000 euro verkocht in Osdorp: 'De tonnetjes zijn hier al een keer of tien gevallen'

Iemand die de afgelopen weken een staatslot heeft gekocht bij sigarenzaak John en Wim in Osdorp heeft gisteravond een 'mooi prijsje' gewonnen. Vanmorgen werd duidelijk dat de gelukkige 100.000 euro op zijn of haar rekening kan bijschrijven. Mocht je nog niet hebben gekeken of jij het bent: het lotnummer is FE 34343.

Al regelmatig worden er in de zaak op het Osdorpplein loten verkocht waar flinke prijzen op vallen. 'Ooit heeft hier iemand 14 miljoen euro gewonnen, en de tonnetjes zijn hier al een keer of tien gevallen', aldus een tevreden Wim.

'Het is gewoon heel fijn dat we in deze tijd ook nog eens iets positiefs kunnen melden'. Wie de gelukkige is weet de sigarenboer niet. 'Ik heb zelf gekeken, ik was het niet.'