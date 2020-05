Kappers zijn weer open: 'De komende maand wordt het kerstdrukte'

De kappers mogen vandaag weer de deuren openen. Bij de Kinki Kappers op de Overtoom liep het meteen alweer storm. 'We staan vol tot juni', vertelt eigenaar Micha Floris.

Vanochtend was het toch wel even afwachten hoe het allemaal uit zou pakken, vertelt Floris. 'We hadden net geschilderd, opgeruimd, alles gedaan om het weer netjes te maken. Wel spannend hoe iedereen dan reageert, ook mijn personeel.'

Halsoverkop voorbereiden

Het kostte hem in elk geval weinig moeite om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. 'Ik heb het ruimer opgesteld, knipplekken weggehaald. En met minder bezetting redden we het wel.'

Wel was het een verrassing voor Floris dat hij deze week alweer open mag gaan. 'Vorige week zat ik nog in het Zuiden van het land, omdat ik dacht dat we de 20ste pas open gingen. Dus toen moest ik halsoverkop weer terug om het voor te bereiden', lacht hij.

'Een puinhoop en wat grijzer'

De klanten konden in elk geval niet langer wachten. 'Ik heb een alarm gezet op mijn telefoon om een afspraak in te plannen', vertelt een van hen. 'Het was zeker nodig. Het werd een puinhoop en ook wat grijzer.'

De komende maand wordt het dan ook 'kerstdrukte', verwacht Floris. Toch vallen de meeste kapsels tot nu toe wel mee. 'Maar ik heb net iemand geknipt die al zó'n afro had. Het verschilt.'