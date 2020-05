Politie zoekt getuigen in zaak-beschoten man Dalsteindreef

De politie is hard op zoek naar mensen die iets weten of gezien hebben van de schietpartij gisteravond op de Dalsteindreef in Zuidoost. In een portiek werd een 25-jarige man beschoten. Hij werd niet geraakt en bleef ongedeerd.

De dader was weggerend in de richting van metrostation Venserpolder. Het slachtoffer verklaarde dat de schutter in het donker gekleed was en een zwarte jas en pet droeg.

Vierde schietincident in korte tijd

De schietpartij aan de Dalsteindreef is het vierde schietincident in de stad in ruim een week tijd. Op de Panamalaan werd vorig weekend een man geliquideerd. Enkele dagen later zijn er schoten gelost aan de Wieringerwaardstraat in Noord en weer een dag later aan de Parlevinker ook in Noord. Bij deze schietpartijen vielen twee gewonden.