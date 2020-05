Stad Homostel doet aangifte na nieuwe aanval: 'Ik wil verhuizen'

Fabio en Daniël , het homostel dat twee keer binnen een maand werd aangevallen, voelen zich niet meer veilig in de stad. Fabio, die van Brazilië naar Amsterdam emigreerde vanwege de homotolerantie voelt zich nu genoodzaakt te verhuizen. 'Het is hier een hel.'

Fabio wil zijn verhaal vandaag niet op camera vertellen omdat hij nog te geëmotioneerd is. Voor het politiebureau in de Balistraat, waar hij aangifte doet, vertelt hij wat er is gebeurd. Gisteren liep hij hand in hand met zijn vriend Daniel in Oost toen een groep jongens naar ze begint te roepen. 'Homo's en homootje.' Precies zoals het eerste Paasdag ook begon. Toen werden ze in de Molukkenstraat uitgescholden en bespuugd. Het filmpje dat Fabio plaatst op Facebook ging viral.

Quote 'Ik word omsingeld door negen jongens en van achteren getrapt' fabio

Ook van dit incident probeert Fabio de daders vast te leggen door achter ze aan te rennen en foto's te maken. Ondertussen belt hij de politie, maar dan wordt hij naar eigen zeggen ineens omsingeld door ongeveer 9 jongens. 'Ik word van achteren getrapt', vertelt hij. De politie is al snel ter plaatse, waardoor de aanval is afgebroken en de groep wegvlucht. Eén jongen wordt staande gehouden, maar omdat zijn rol niet duidelijk genoeg was, wordt hij niet meegenomen naar het bureau. '

Quote 'Het is een illusie dat Amsterdam de homohoofdstad is' Fabio

Fabio is er helemaal klaar mee, hij wil weg uit Oost. Het doet hem extra veel verdriet omdat hij juist naar Amsterdam was gekomen om zichzelf te kunnen zijn. Iets wat hij in Brazilië niet kon, maar kennelijk ook niet hier. 'Het is een illusie dat Amsterdam de homohoofdstad is', zegt hij. Volgens hem kloppen de anti-homogeweldcijfers van de politie niet omdat veel slachtoffers geen aangifte durven te doen. De politie neemt de zaak hoog op en is een onderzoek gestart.