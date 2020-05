Schipper haalt zwemmer in problemen uit water Oude Houthaven

Een schipper heeft vanmiddag een zwemmer die in de problemen kwam uit het water bij de Oude Houthaven gehaald. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens de brandweer was het slachtoffer bij de Oude Houthaven aan het zwemmen. Op een gegeven moment zwom hij zo ver van de kant dat een schipper van een trekschuit te hulp moest schieten. Ook verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse voor eerste hulp.

Het slachtoffer is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis vervoerd.

Derde melding persoon te water

Het is al de derde keer vandaag dat de hulpdiensten zijn uitgerukt voor een 'persoon te water'. Vanmorgen werd er een levenloos lichaam aangetroffen in het water bij het Oosterdok in het centrum. En rond het middaguur werd opnieuw een stoffelijk overschot in het water aangetroffen, bij De Boelelaan in Buitenveldert.