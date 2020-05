Verdachte vernielen ruit van restaurant HaCarmel blijft langer vast

De Syriër is vanmiddag voorgeleid en blijft in ieder geval nog twee weken vastzitten.

Afgelopen vrijdag werd restaurant HaCarmel opnieuw het doelwit van vernieling. Die ochtend werd een raam van het koosjere restaurant ingeslagen. Ook zou geprobeerd zijn een vlag in brand te steken. Even later kon de politie voor de deur van het restaurant de verdachte aanhouden. Hierbij werd pepperspray gebruikt.

In december 2018 werd dezelfde verdachte aangehouden nadat hij de ramen van het hetzelfde restaurant met een knuppel insloeg. Hiervoor werd A. veroordeeld tot zes weken cel. Ook moest hij zich verplicht laten behandelen voor zijn psychische problemen en is hij in een begeleid wonen project geplaatst.