Vernieuwing centrumzijde CS in volle gang: 'Contouren ondergrondse fietsenstalling goed te zien'

Wie een tijd niet bij Centraal Station is geweest, herkent het gebied bijna niet meer terug. Waar je vroeger in de tram stapte, is nu een groot bouwterrein en waar de bushaltes stonden is nu water. Dit alles voor de vernieuwing van de centrumzijde van het station. Door de rust op straat kan er flink doorgewerkt worden. Reden voor AT5's Het Verkeer om weer een kijkje te nemen bij dit megaproject. We klimmen het dak op van het Park Plaza Victoria voor een prachtig uitzicht op het werk.

'We vernieuwen het hele gebied aan de centrumzijde van het station,' vertelt ze. 'Wat je nu al goed kunt zien zijn de contouren van de ondergrondse fietsenstalling.' Onder het water wordt een fietsenstalling gebouwd waar straks plek is voor 7000 fietsen.

Waar normaal zo'n 300.000 voetgangers per dag lopen, staan we nu op een bijna leeg Stationsplein met communicatieadviseur Eljo de Galan. De rust heeft als voordeel dat de werkzaamheden in hoog tempo door kunnen gaan.

Er wordt op dit moment niet alleen gewerkt aan de bouw van de fietsenstalling, op meerdere plekken zijn de werkmannen aan de gang. Zo worden alle tramhaltes aan de westkant van het Stationsplein volledig vernieuwd. Op de westelijke toegangsbrug worden sleuven gegraven dwars over de rij- en trambaan. 'In die sleuven leggen we buizen aan waar we later kabels doorheen trekken', aldus De Galan. Deze werkzaamheden veroorzaken lawaai. Om voor zo min mogelijk overlast voor de buurt te zorgen, worden werkzaamheden met veel geluid alleen overdag uitgevoerd.

De rust op straat valt iedereen op. Piet, de gebiedsconciërge waar we altijd hartelijk door worden ontvangen, mist de reuring op straat. 'Het voordeel is wel dat er minder afval op straat is te vinden.' Een jongeman die op een scooter langs rijdt ziet ook de voordelen wel in. 'Ik vind het wel lekker, minder toeristen dus de stad wordt weer een beetje van ons.'

Nieuwe bestrating voor de hotels

Voor de werkzaamheden betekent de rust dat er nu extra werk uitgevoerd kan worden. 'Zo hebben we al nieuwe bestrating aangelegd op een gedeelte van de Prins Hendrikkade en het Damrak', vertelt De Galan. En dat is te zien, een dame die voorbijloopt is tevreden over het resultaat. 'Het is netjes geworden. Wat breder opgezet, prima.'

Hinder voor fietsers

Vanaf maandag 18 mei moeten fietsers die door de Cuyperpassage willen via de fietsbrug, omdat de westelijke toegangsbrug is afgesloten. Deze omleiding duurt tot en met woensdagochtend 20 mei. Een man op de fiets is niet blij met de impact van de werkzaamheden voor het verkeer. 'In de ochtend word ik geblokkeerd en moet ik soms omfietsen, in de middag hetzelfde verhaal. Hoe lang het gaat duren dat weten we niet. Het is afwachten, voor ons is het echt verschrikkelijk.'

Een einddatum is er inderdaad nog niet, 'Het hele project duurt nog wel een paar jaar', legt De Galan uit. Met de westelijke toegangsbrug zijn we 20 mei klaar en de tramhaltes hopen we half augustus klaar mee te zijn. Maar het zijn onzekere tijden met het aanleveren van materialen dus we weten het nog niet.'



Voor de liefhebber, zo zag het Stationsplein er eind achttiende eeuw uit. Over rust gesproken.