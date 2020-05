'Wat is jouw favoriet?': Er kan weer gestemd worden voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs

De stembussen voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs zijn geopend. Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete nieuwbouwproject in de stad via nieuwbouwprijs.nl . De Nieuwbouwprijs is dé publieksprijs voor bouwend en wonend Amsterdam en wordt dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt. Want juist nu in tijden waarin we gebonden zijn aan huis, is een fijne woonplek belangrijker dan ooit.

Bij deze editie van de Nieuwbouwprijs gaat het om projecten die tussen augustus 2018 en augustus 2019 in Amsterdam zijn opgeleverd. De strijd begon tussen vijftig nieuwbouwprojecten, waarvan een publieksjury er tien heeft genomineerd voor de finale.

Genomineerden

De tien projecten die genomineerd zijn voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2020: CPO Sciencepark (Oost), Eerste Oosterparkstraat 88-126 (Oost), Pontsteiger (West), De Vrije Kade Fase 2 - Kadewoningen (Noord), De Spreeuwen (West), CPO Knallen voor de Hallen (West), Urban Garden (Nieuw-West), De Steltloper (Oost), Change=II (Zuidoost) en Coubertin (Oost).

Vernieuwbouwproject & CPO's

Opvallend is dat drie van de tien projecten in opdracht van bewoners zelf tot stand zijn gekomen: officieel heet dat Collectief Particulier Opdrachtgeversschap, CPO. Dat is het geval geweest bij CPO Sciencepark, CPO de Hallen en in Nieuw West bij CPO Urban Garden. Het levert vaak bijzondere gebouwen op. 'Het leuke is dat iedereen vanaf dag één als zijn woonwensen kwijt kon.', zegt bewoner Maarten Coumans.



Verder zit er een 'vernieuwbouwproject' bij, namelijk het project in de Eerste Oosterparkstraat. Stadgenoot had daar huizen uit de jaren tachtig ten tijde van de stadsvernieuwing staan, die niet meer te renoveren waren. Wat er voor in de plaats moest komen waren woningen die aansloten bij het negentiende eeuwse straatbeeld van de rest van de buurt. 'Ik vind het geweldig in vergelijking met wat er stond', vertelt een buurvrouw. ''Het waren hele kleine, vieze, oude huizen. Dus dit is een optimale verbetering.'

Stemmen

Laat weten welk nieuwbouwproject jou het meest aanpreekt en breng je stem uit op nieuwbouwprijs.nl

Op zaterdag 20 juni wordt bekend welk project heeft gewonnen. Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) zal die middag de prijs aan de bewoners, de opdrachtgever, de architect en de bouwer van het winnende project uitreiken. Uiteraard zal AT5 daar uitgebreid verslag van doen.