Theater Bellevue wil vanaf 2 juni open voor dertig bezoekers

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het stapsgewijs de genomen coronamaatregelen wil versoepelen. De planning is nu dat op 1 juni theaters, bioscopen en restaurants weer open mogen met een maximum van dertig bezoekers. Een week voor de versoepeling wordt bekeken of die ook echt kan doorgaan.

Bellevue wil direct de dag erop de deuren openen en heeft vanaf 2 juni meerdere voorstellingen geprogrammeerd. 'Er zit totaal geen verdienmodel in, het kost ons als podium best wel geld', vertelt directeur Jeannette Smit over het maximum van dertig bezoekers. 'Maar we willen gewoon weer bezoekers kunnen ontvangen. Het gaat mij er heel erg om dat mensen weer gewend raken aan de ontmoeting. En hoe fijn dat is.'

Zaalindeling aangepast

Om de bezoekers veilig te kunnen ontvangen, is de indeling van de zaal volledig aangepast. 'We hebben een proefopstelling gemaakt en de tribune is eruit gehaald. Het is een andere beleving, maar mensen moeten het gevoel hebben dat ze veilig kunnen zitten', legt Smit uit.

Als het kabinet besluit dat de theaters tóch nog niet op 1 juni open kunnen, dan krijgen kaarthouders hun geld terug. Smit: 'We doen het liever zo dan dat we gaan wachten tot 1 juni. We staan te popelen om weer open te gaan.'