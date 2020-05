Buitenkant klimhal wordt bouldermuur: 'Binnen sporten mag niet, dit wel'

Buiten sporten mag sinds deze week weer, maar binnen sporten is tot 1 september nog verboden. Binnen klimmen mag voorlopig dus nog niet, terwijl dit in de buitenlucht wel is toegestaan. En daar maakt Bouldermuur Het Lab in Westpoort op een creatieve manier gebruik van.

'Dit mag zeker niet', zegt Arthur Schippers, bedrijfsleider van Het Lab, terwijl hij binnen aan een bouldermuur hangt. 'Maar als we het hier doen zijn we een buitensport aan het beoefenen', zegt Schippers als hij de hal heeft verruild voor de buitenlucht. 'En dat mag dus wel.'

Daarom besloot Het Lab aan de buitenkant van de klimhal bouldermuren te plaatsen. Een bijzondere situatie, vindt Schippers. 'Het is natuurlijk heel raar dat we buiten wel mogen boulderen en binnen niet, terwijl het daar ook gewoon met gepaste afstand kan.'



Een van de boulderaars vertelt dat hij blij is dat dat hij zijn hobby weer kan uitoefenen. 'Ik heb het echt gemist. Maar het is wel heel bizar. Als het virus zich echt via luchtstromen verspreidt, dan maakt het niet uit of je binnen of buiten bent.'