Nieuwe asfaltdeklaag fietspaden Overtoom: 'Het was een beetje hobbelig'

Het fietspad op de Overtoom is in slechte staat en krijgt een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden vinden plaats aan beide zijden tussen de Kostverlorenkade en Stadhouderskade. Door de rust op straat vanwege de coronacrisis kan het werk nu versneld uitgevoerd worden. AT5's Het Verkeer gaat langs op het moment dat er geasfalteerd wordt, niks fijner dat zo'n gloednieuw wegdek waar de warmte nog van af komt.

'Welkom op de Overtoom', zegt directievoerder Robert van der Steen. Hij legt uit waarom er aan het fietspad op de Overtoom gewerkt wordt. 'Het fietspad was in slechte staat door boomwortels, opbrekingen en achterstallig onderhoud. In de coronatijd is het stiller in de stad, dus kunnen we het project versnellen', aldus Van der Steen. Een voetganger die langs loopt was de staat van het oude fietspad ook opgevallen: 'Het was een beetje hobbelig moet ik zeggen.'

Veel voorbijgangers zijn blij met het nieuwe fietspad wat er komt. 'Het is altijd beter hé, om dat te veranderen. Dan ziet het er netter uit en dan wordt er goed gebruik van gemaakt. Dat is wel prettig, toch?', vertelt een winkelier. Toch is niet iedereen gelukkig met de werkzaamheden. 'Ik kon net bijna niet oversteken, het stinkt en het is druk', vertelt een jongen op de fiets.