Klopt het dat er weer vliegtuigen vol toeristen landen op Schiphol? En meer vragen over de coronacrisis

De meeste mensen zullen dit jaar hun vakantie doorbrengen in eigen land. Doordat de vakantieparken vanaf 1 juli weer helemaal opengaan, krijgen ze toch de kans om een weekje weg te boeken. Sommige bungalows kunnen overigens nu al in gebruik worden genomen.

Het nadeel is dat niet alle faciliteiten al beschikbaar zijn. En wie een huisje huurt, verwacht toch wat entertainment. Zeker een duik in het zwembad is een geliefde activiteit.

Binnenkort kunnen gasten daar in elk geval wel weer op rekenen. Nu de maatregelen zijn versoepeld, mogen de zwembaden namelijk weer opengaan. In vakantieparken duurt dat soms ietsje langer, maar ook daar zijn ze druk bezig om dit mogelijk te maken.

'Gasten kunnen vanaf 15 mei weer terecht in onze grotere parken, waar een subtropisch zwemparadijs aanwezig is', vertelt een woordvoerder van Landal GreenParks. 'We zijn nog bezig met hoe we dat precies gaan doen. We hanteren in elk geval het protocol van de zwembadbranche, maar gaan misschien nog iets meer aan de veilige kant zitten.'

Ook de zogenoemde Aqua Mundo's van CenterParcs zijn weer te bezoeken 'vanaf het moment dat de parken opengaan', vertelt een woordvoerder. Daarvoor is al een protocol opgesteld. 'Zo vragen we mensen om zich zoveel mogelijk om te kleden in hun verblijfsaccommodatie en daar ook te douchen. Zowel vooraf als achteraf.'

Bovendien zijn er in het zwembad maatregelen genomen. 'We hebben looproutes gemaakt op plekken waar het krap is en werken met tijdslots.' De wildwaterbaan en het golfslagbad blijven voorlopig nog gesloten. 'Maar de glijbanen openen lijkt ons prima, in de rij kun je 1,5 meter afstand houden.'

Om ervoor te zorgen dat er ook in het water afstand gehouden wordt, houdt het personeel een oogje in het zeil. Zolang dat gebeurt, blijven de risico's klein. 'Het virus houdt niet van een temperatuur hoger dan 30 graden, zeggen de specialisten. Dat is bij onze baden het geval. Maar voor de zekerheid maken we de Aqua Mundo wel extra vaak schoon', aldus de woordvoerder.