Bijlmer Fanfare krijgt ouderen in verzorgingshuizen aan het dansen: 'Samba!'

Het is vandaag de dag van de zorg en daarom ging de Bijlmer Fanfare langs bij verzorgingstehuizen in Zuidoost om de werknemers een hart onder te riem te steken en de bewoners wat af te leiden. Bij verzorgingshuis Henriëtte Roland Holst lukte dat aardig, want een handvol senioren ging met de voetjes van de vloer.

De bewoners van het verzorgingshuis zijn zichtbaar enthousiast: 'Mijn buurvrouw is me komen roepen, dus ik ben direct naar beneden gekomen', vertelt een bewoonster die zichtbaar geniet. Een tweede bewoonster onderstreept nog even op welke muziek ze danst: 'Samba! Niet sambal, maar samba!'

Ook de leden van de Bijlmer Fanfare zijn aan het genieten: 'Het is net alsof je op Lowlands of in Carré staat', vertelt bandleider Jos Zandvliet. 'De mensen zijn gewoon blij en daar gaat het om.'

'Beetje afleiding'

De bewoners hebben het in deze tijd niet makkelijk, omdat ze door de coronacrisis in het verzorgingshuis moeten blijven. 'Dit is een klein beetje afleiding in deze surrealistische moeilijke tijd', vertelt activiteitenbegeleider Henriëtte van Dongen van het verzorgingshuis.

Een andere werknemer is het daar helemaal mee eens en vertelt dat ze de fanfare geweldig vindt: 'Hiervoor waren de bewoners allemaal heel verdrietig en nu zijn ze gewoon oprecht blij.'