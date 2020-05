Hand in hand als homostel, is dat nog wel mogelijk zonder problemen?

Kun je nog hand in hand lopen als homokoppel in Amsterdam? Het zou een retorische vraag moeten zijn, maar dat blijkt niet het geval. Fabio en zijn vriend Daniel hebben het de afgelopen weken twee keer behoorlijk te verduren gehad toen ze hand in hand op straat liepen in Oost. Ze werden uitgescholden, bespuugd en bedreigd. En die incidenten staan niet op zichzelf.

Dat zegt ook Vincent Verkoelen van Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. 'De afgelopen twee jaar hebben we een verdubbeling gezien op het aantal discriminatie-incidenten op basis van seksuele geaardheid.' Hierbij zou het voor 75 procent om homomannen gaan.

Veel slachtoffers doen geen melding, omdat er niet of nauwelijks bewijs is. Van de 38 homoseksuele mannen die vorig jaar wel melding deden, zijn er 29 bedreigd of zelfs aangevallen.

Als Victor zelf gevraagd wordt of hij nog hand in hand durft te lopen, zegt hij wel een verschil te merken. 'Als ik kijk naar eind jaren 90, dan lijkt het alsof er veel meer vrijheid is dan nu. Je bent meer op je hoede.'

'Triest eigenlijk'

Op straat zijn de meningen verdeeld. 'Dat is wel triest eigenlijk', vindt een voorbijganger. 'Ik ben ook jong geweest en heb ook Gerard Joling uitgemaakt voor homo-dit en homo-dat, maar dat was pubergedrag. Misschien was ik zelf wel bang dat ik homo zou zijn.'

Een andere man laat weten dat homoseksualiteit in zijn omgeving niet voorkomt. 'Bij ons bestaat het niet; mannen met mannen. Of ik het accepteer? Tsja... ik heb er niks voor te zeggen.'

Hardere aanpak tegen homogeweld

Veel politieke partijen zijn wel stellig. Volgens de VVD neemt de tolerantie in de stad af en moet er een hardere aanpak komen, bijvoorbeeld door het inzetten van lokagenten die samen hand in hand lopen. 'Op die manier kun je mensen die deze agenten gewelddadig benaderen of op een homofobe manier benaderen oppakken en straffen', zegt fractievoorzitter Marianne Poot.

Volgens de VVD'er gebeurt dit nog niet omdat het te arbeidsintensief zou zijn. 'Dat kan ik me ook wel voorstellen, maar aan de andere kant vind ik dit zo'n zwaar vergrijp dat het gerechtvaardigd is om dit in te zetten.'

Het Meldpunt Discriminatie is bezig met een groot onderzoek en wil benadrukken om ongeacht het bewijs altijd melding te blijven doen zodat zij het probleem beter in kaart kunnen brengen.