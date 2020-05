FvD pleit voor terugkeer I Amsterdam-letters: 'We hebben bezoekers hard nodig'

We hebben er een tijdje niets meer over gehoord, maar nu laait de discussie over de I Amsterdam-letters toch weer op. Forum voor Democratie (FvD) pleit er namelijk voor dat de letters zo snel mogelijk weer te zien zijn op het Museumplein. 'Wij willen dit symbool van gastvrijheid terug.'

Dat staat in het plan voor een 'intelligente kickstart voor ondernemers', zo meldt De Telegraaf.

Letters op terrassen

'Amsterdam verkeert in een crisis en we hebben we ondernemers en bezoekers hard nodig', aldus FvD-fractievoorzitter Annabel Nanninga. De letters zouden daarom met spoed teruggeplaatst moeten worden, is het idee. Ook wil de partij dat er onderzoek gedaan wordt naar terrasmogelijkheden op het Museumplein, in het Westerpark en andere locaties waar genoeg ruimte is.

Horecaondernemers mogen daar dan in elk geval deze zomer gebruik van maken. En eigenlijk zouden er 'op al deze locaties I Amsterdam-letters moeten staan', vindt de partij.

Beslissingen terugdraaien

Volgens Nanninga moet de stad in elk geval bliksemsnel met een plan komen om de bezoekerseconomie te herstellen. Waarbij ingezet wordt op 'hoogwaardig toerisme en terugdringen van schreeuwtoerisme'.

Zelf stelt ze onder meer voor om openingstijden te verruimen en reclamebelasting volledig af te schaffen. Daarnaast hoopt Nanninga dat sommige beslissingen teruggedraaid worden, waaronder het verbod op diesel- en benzineauto's in 2030.

Ook het plan om heel Amsterdam gasvrij te maken in 2040, staat wat haar betreft op de tocht. 'Dit is onze inzet, zo komen we samen de crisis uit.'