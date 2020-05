RAI wil al voor september weer open: 'Een voetbalwedstrijd is iets heel anders dan een vakbeurs'

De RAI wordt op één hoop gegooid met grootschalige evenementen. Maar volgens Riemens zijn de activiteiten van het bedrijf niet vergelijkbaar met festivals. 'Ook een voetbalwedstrijd, waarbij mensen op een halve meter van elkaar zitten is iets heel anders dan een vakbeurs', zegt hij tegen het FD.

Verliezen lopen op

Hij wil daarom weg uit de 'evenementenhoek' van de coronamaatregelen. Dit is namelijk de zwaarste categorie binnen de sectoren die door corona zijn stilgelegd. Ook na 1 september is het nog onzeker wat er op dit gebied kan. En ondertussen lopen de verliezen op.

Wel zegt Riemens wel te begrijpen dat de overheid maatregelen moet nemen vanwege de volksgezondheid. 'Maar het onderscheid wat wordt gemaakt is te grof. Daardoor ontstaat onnodig veel economische schade.'

Heropening

Zelf heeft de CEO al in zijn hoofd hoe een heropening eruit zo komen te zien. 'Bij Ikea zorgen medewerkers ervoor dat de klanten gedoseerd binnen komen. Daarna lopen ze een route via eenrichtingsverkeer, waarbij de afstand van anderhalve meter kan worden aangehouden. Dat is exact wat wij willen.'

'Nog geen groen licht'

Maar het uiteindelijke oordeel is aan het kabinet en de Rijksoverheid. 'Ik heb geen groen licht voor mijn plannen. Het verhaal dat ik nu houd, is niet meer dan een pleidooi', stelt Riemens dan ook.

Bovendien zijn er nog wel wat complicaties als het bedrijf opengaat. Zo heeft de RAI zich de afgelopen jaren vooral gericht op grote internationale bijeenkomsten, waarvoor het vliegverkeer eerst wel weer meer op gang moet komen.