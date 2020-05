Man verliest gezichtsbedekking tijdens overval op slijterij in Reigersbos

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een verdachte man die probeert een slijterij in winkelcentrum Reigersbos te overvallen. Hij trekt hierbij een mes en eist geld van de medewerker. De overval krijgt opeens een andere wending als een klant de zaak binnenloopt.

'Het is flink schrikken voor de medewerker. Het is namelijk niet niks als er opeens iemand voor je staat met zo'n groot mes', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Op beelden is te zien hoe de man op donderdag 12 december rond kwart voor tien in de avond de slijterij binnenstapt. Hij haalt een mes uit zijn zak en loopt richting de verkoper die aan het einde van de balie staat. Al zwaaiend roept hij meerdere keren tegen de medewerker dat hij de kassa leeg moet halen.

Kort nadat de overvaller binnen is gekomen, stapt ook een klant de winkel binnen. Die ziet dat er een overval gaande is en loopt weer weg. Binnen is de sjaal die de overvaller om heeft een stuk van zijn gezicht gezakt. 'De overvaller is op dit moment goed in zijn gezicht te zien. Het moet haast wel dat iemand hem herkent. Wij willen in ieder geval weten wie hij is', aldus Stor.

Waarschijnlijk schrikt de overvaller van de klant, en dat zijn sjaal is afgezakt werkt ook niet mee. Zonder buit gaat hij er vandoor via een steeg naast de slijterij in de richting van het Renooiplein.