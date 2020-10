AT5 laat nu dagelijks de luchtkwaliteit in jouw buurt zien

We ademen iedere dag zo'n 8.000 liter lucht in en uit. Het is dus van belang dat die lucht schoon is. De Amsterdamse luchtkwaliteit is de afgelopen jaren verbeterd maar is nog altijd niet schoon genoeg. Hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw buurt kun je vanaf vandaag dagelijks bekijken op AT5.nl

De luchtkwaliteit is niet overal in Amsterdam gelijk. Vooral in de buurt van van drukke verkeersaders, zoals bij de Stadhouderskade, komt veel stikstofdioxide vrij. Vlakbij het Vondelpark, waar de verkeersdruk een stuk lager is, is de luchtkwaliteit wel goed

Verkeer is de belangrijkste bron van luchtvervuiling in de regio Amsterdam-Amstelland. Maar ook de uitstoot van houtverbranding, industrie en luchtvaart vervuilt de lucht. Kwetsbare groepen Een slechte luchtkwaliteit heeft vooral invloed op kwetsbare groepen. Ongezonde lucht is schadelijk voor mensen met hart en vaatziekten, mensen met astma en jonge kinderen. De gemeente neemt allerlei maatregelen om de lucht schoner te maken zoals het instellen van de milieuzone en het stimuleren van elektrisch rijden.

Rondje hardlopen Op onze website is te zien hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw buurt. Op de homepage vind je, naast weer- en verkeersinformatie, nu ook een icoon dat aangeeft hoe het staat met de kwaliteit van de lucht in de stad.

De concentratie van onder andere stikstofdioxide, ozon en fijnstof wordt gemeten om de luchtkwaliteit te beoordelen. De luchtkwaliteit kan sterk wisselen door bijvoorbeeld verkeersdrukte en bepaalde weersomstandigheden. Wanneer de luchtkwaliteit in jouw buurt met een goed wordt beoordeeld weet je dat het veilig is om bijvoorbeeld een rondje te gaan hardlopen.