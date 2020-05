Bejaarde vrouw (85) zwaargewond bij mislukte tasjesroof in Amstelveen

De politie doet in het opsporingsprogramma Bureau 020 een oproep aan mensen die eind februari getuige zijn geweest van een zeer gewelddadige straatroof aan de Borssenburg in Amstelveen. Een jonge verdachte probeert de tas van een 85-jarige vrouw te stelen. Dat lukt niet, maar het slachtoffer komt zo hard ten val dat ze meerdere verwondingen, waaronder een gebroken knieschijf, oploopt.

Op woensdag 26 februari rond 7.00 uur loopt het slachtoffer op de Borssenburg in Amstelveen. Opeens merkt ze dat een nog onbekende jongen van achteren hardhandig aan haar tas trekt. Ze laat niet los en door de kracht van het trekken komt ze hard op haar hoofd, handen en knieën terecht. Buurtbewoners horen haar schreeuwen van de pijn en bellen een ambulance.

'In het ziekenhuis blijkt dat ze een scheur in haar oogkas heeft, meerdere verwondingen in haar gezicht, een gebroken hand en een gebroken knieschijf. Kun je nagaan hoe hard deze dame gevallen is', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.