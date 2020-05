Gevallen acrobate Carré verlaat na drie maanden revalidatiecentrum

Het ongeluk gebeurde tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus. Halverwege een act met haar echtgenoot Rustem Osmanov, hing Osmanov met een bit aan zijn mond aan een touw. Zijn tand brak echter af. Hij greep nog naar het koord boven hem, maar was te laat. Kristina hing aan haar man vast waardoor ze allebei zo'n tien meter naar beneden vielen. Rustem belandde bovenop zijn vrouw.

Lange tijd lag Vorobeva in het ziekenhuis. Ze had geen gevoel in haar benen meer, maar dat bleek tijdelijk. In februari verhuisde ze naar een revalidatiecentrum in Amsterdam. En dat heeft ze vandaag dus mogen verlaten. 'Na ruim vier maanden zwaaien we dit powerkoppel uit', schrijft theater- en circusproducent Monica Strotmann op Twitter. 'Met name Kristina was er ernstig aan toe. Dat zij ons nu op eigen benen verlaat is een ongelofelijk cadeau.'