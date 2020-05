Hoogleraar wil tijdelijke woningen voor 'spoedzoekers'

Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer is de gemeente aan zet om snel locaties aan te wijzen waar tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd voor 'spoedzoekers'. Dé kenner op het gebied van woningbouw en woningbouwbeleid heeft zich deze week uitgesproken over de toenemende woningnood in de regio Amsterdam.

Tijdens de drukbezochte openbare webinar van de MRA University belichtte professor Boelhouwer de mogelijke gevolgen van corona voor de woningmarkt van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De hoogleraar legde zijn nieuwste bevindingen voor aan het online publiek bestaande uit investeerders in de bouw, wooncorporaties en beleidsmakers waaronder de Amsterdamse woonwethouder Ivens. Ook de redactie van het AT5 programma Bouw Woon Leef was erbij.

Quote

Wat Bouw Woon Leef vooral opviel was zijn dringende oproep om in een versneld tempo locaties met tijdelijke woningen voor zogenaamde spoedzoekers te gaan regelen. Want los van alle mogelijke toekomstscenario's ziet Boelhouwer vooral de noodzaak om nieuwbouwwoningen te bouwen om de woningnood tegen te gaan.

Boelhouwer maakt zich ernstige zorgen over de toename van (economische) daklozen en spoedzoekers die nergens terecht kunnen: 'We hebben een segment tussen de reguliere woningmarkt en de onderkant nodig.'

Spoedzoekers zijn woningzoekenden die niet in aanmerking komen voor een urgentiestatus omdat er geen sprake is van een levensbedreigende situatie of acuut probleem. Tegelijkertijd hebben ze te weinig inschrijfduur om een sociale huurwoning te vinden en komen ze dus vaak op straat te staan.

Sneller locaties toewijzen

Professor Boelhouwer benadrukt het belang van een woning om andere problemen te voorkomen, oftewel housing first. 'Als je wat wil doen aan mensen in een zwakke positie, mensen op straat, dan moet je zorgen dat die eerst een woonruimte hebben.'

Daarom pleit hij ervoor dat er snel tijdelijke woningen worden gebouwd en hij roept de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam op om sneller grond aan te wijzen waar tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden voor spoedzoekers.

Versnelde bouw is technisch mogelijk

Technisch is het mogelijk om 'binnen een paar weken tijdelijke woningen neer te zetten' door bouwinnovaties als prefab bouwen. Later kunnen zulke woningen worden gedemonteerd en elders worden hergebruikt.

'Een hoop corporaties willen tijdelijke huizen bouwen, marktpartijen willen ook, maar ze krijgen onvoldoende locaties van gemeenten toegewezen. (...) Ik denk dat gemeenten actiever kunnen zijn', waarmee professor Peter Boelhouwer hint naar de trage ambtelijke processen om bouwvergunningen te krijgen.