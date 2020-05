Mbarki in De Balie Live: 'Afgelopen jaren te veel gefocust op toerisme'

Dat zegt Mbarki in het De Balie Live Stadsgesprek tegen programmamaker Lola 't Hart. 'We zien Airbnb-woningen en hotels leegstaan. Dat zijn eigenlijk gewoon woningen voor Amsterdammers. Ik denk dat we die hele discrepantie gelijk moeten trekken. Die woningen zijn bedoeld om in te wonen, laten we daar voor zorgen.'

Ook laat Mbarki zijn licht schijnen over hoe de Amterdammer zich de afgelopen tijd aan de coronaregels heeft gehouden. 'Ik denk dat we het best goed gedaan hebben. Je ziet alleen wel dat het op de warme dagen best druk en gezellig is in bijvoorbeeld het Vondelpark of langs de kades. Ik hoop niet dat we over twee of drie weken tegen elkaar moeten zeggen: "Hadden we dat nou maar niet gedaan".'



Verder spreekt 't Hart met handhaver Selma Kamal. In een tijd waarin de mensen worden opgeroepen binnen te blijven, is de handhaver juist veel buiten. Hoe zien de straten van Amsterdam er momenteel uit en lukt het de 1,5 meter afstand tussen mensen te handhaven?