Viroloog over openen sportscholen: 'We zullen echt nog even moeten wachten'

Het coronavirus wordt niet via zweet verspreid, maar toch is het kabinet van plan sportscholen pas vanaf 1 september te openen. Een verdedigbaar besluit, zo stelt viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC in een gesprek met AT5. 'Je ademt heel heftig tijdens het sporten.'

De Jong zit ook in het Outbreak Management Team (OMT) en is dus één van de leden die het kabinet adviseert over de aanpak van de coronacrisis. Vorige week presenteerde premier Mark Rutte een routekaart uit de coronacrisis. Het plan om sportscholen pas vanaf 1 september te openen, stuit op veel verzet en onbegrip.

Twee maten

'Er wordt met twee maten gemeten. We mogen bijvoorbeeld wel met honderd dronken personen in een kroeg staan, maar wij (sportscholen, red) worden overgeslagen', vertelde een sportschoolhouder bij AT5.

Het veelgehoorde argument dat zweet voor virusoverdracht kan zorgen, klopt niet. 'Het virus is bij slechts een heel klein percentage in bloed aangetroffen. Om het in zweet aan te treffen, moet het eerst in zweetklieren terechtkomen via het bloed. Alleen bij ernstig zieke patiënten is het in een heel klein percentage in het bloed gevonden, in zweet nog nooit', zegt De Jong.

Gesloten omgeving

Toch stelt de viroloog dat het openen van sportscholen echt nog even moet wachten. 'Je gaat tijdens het sporten heel heftig ademen. Als je dan dat virus bij je draagt, dan kunnen er druppeltjes naar buiten komen en die kunnen besmettelijk zijn. In zo'n situatie kan het tot overdracht leiden.' Het probleem zit hem dus bij de druppeltjes die je via je luchtwegen verspreid.

Verder zegt De Jong: 'Een sportclub is natuurlijk een gesloten omgeving, dus dan blijven die druppeltjes ook wat beter hangen. Dus het is niet zo gek, we zullen nog even moeten wachten met sportscholen.'

Gesprek

Inmiddels hebben afgelopen dinsdag afgevaardigden van de Nederlandse sportscholen een gesprek gevoerd met verantwoordelijk minister Martin van Rijn. De branchevereniging NL Actief stuurt in de komende dagen aanvullende maatregelen, die in de sportscholen genomen zouden kunnen worden, naar het kabinet. Het OMT, waar dus ook De Jong in zit, zal daarna weer om advies gevraagd worden.

