Gemeente leent wooncoöperaties 50 miljoen euro voor nieuwbouw

De gemeente gaat de bouw van nieuwe woningen meefinancieren. Startende wooncoöperaties kunnen naast de financiering van de bank en eigen inbreng, tegen voorwaarden geld lenen via een gemeentelijk fonds waarin 50 miljoen euro zit. Ook zijn er dertien nieuwbouwlocaties voor coöperaties aangewezen.

Met de maatregelen hoopt SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen) de bouw van woningen een impuls te geven. De bedoeling is dat op de korte- en middellange termijn zo’n 15 tot 20 projecten kunnen starten.

Het leenfonds is met name bedoeld voor groepen huurders die bij nieuwbouw zelf hun woon- en leefruimtes ontwerpen, bouwen en beheren. Zij starten dan samen een wooncoöperatie, waaraan zij huur betalen.

Volgens de gemeente is bij eerdere zelfbouwprojecten gebleken dat deze startende coöperaties niet eenvoudig aan een lening kunnen komen, omdat zij niet zoals particuliere huiseigenaren alles kunnen lenen bij een bank en de rente kunnen aftrekken. Het is de bedoeling dat de gemeentelijke lening na tien tot vijftien jaar is terugbetaald.

Dertien nieuwbouwlocaties

Om de bouw te kunnen versnellen zijn dertien nieuwbouwlocaties voor wooncoöperaties aangewezen.

De komende twee jaar gaat het om kavels op Centrumeiland, Ringspoorzone Noord, Elzenhagen Zuid,

het Havenstraatterrein en het August Allebéplein. Binnen drie tot vier jaar komen kavels beschikbaar in de Jacob Geelbuurt, Sluisbuurt, Dijkgraafplein, Amstelkwartier, Vreeswijkpad en de Kompaslocatie-

Waterlandpleinbuurt.

'Hiermee neemt de gemeente, net zoals in het verleden toen er nog een gemeentelijk woningbedrijf

bestond, een actieve rol in de realisatie van betaalbare woningen, waarbij de toekomstige bewoners zelf

bepalen hoe hun wooncomplex eruit ziet. Bovendien kan deze woonvorm, omdat ze los staat van de

traditionele vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars, juist in deze economisch onzekere tijden de

woningbouw op gang houden', aldus Ivens.