Raadselachtige gaslucht in delen van West

In verschillende delen van West is vanochtend een gaslucht te ruiken. De brandweer en Liander hebben meerdere meldingen over de lucht gekregen, maar weten niet waar het vandaan komt.

AT5 kreeg meldingen over de gaslucht binnen vanuit Bos en Lommer, Geuzenveld en de omgeving van het Hoofddorpplein.

Naar aanleiding van de meldingen heeft de brandweer metingen verricht in het Westelijk Havengebied. 'We zijn door het gebied gereden en hebben op verschillende plekken metingen gedaan. Daaruit is niets bijzonders gekomen. Ook hebben we gekeken of er schepen bezig zijn met overladen, maar dat is niet het geval.'

Volgens een brandweerwoordvoerder blijkt uit de metingen dat de gaslucht inmiddels is afgenomen. 'De oorzaak is nog niet gevonden, maar we blijven er scherp op.'