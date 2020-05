DeLaMar Theater wil vanaf 6 juni weer open met aangepast programma

In navolging van theater Bellevue, heeft ook het DeLaMar-theater aangekondigd de deuren weer te openen. Op 6 juni is de eerste voorstelling, uiteraard in aangepaste vorm.

'Het algemene geluid is dat theaters niet open kunnen voor dertig of honderd man', vertelt woordvoerder Sophie Braam van het theater aan AT5. 'En dat is ook echt zo. Maar omdat we de makende en producerende tak van de sector levend willen houden, hebben we besloten om toch open te gaan.'

Solo-voorstellingen

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het stapsgewijs de genomen coronamaatregelen wil versoepelen. De planning is nu dat op 1 juni theaters, bioscopen en restaurants weer open mogen met een maximum van dertig bezoekers. Een week voor de versoepeling wordt bekeken of die ook echt kan doorgaan.



Als het aan het DeLaMar-theater ligt is enkele dagen daarna, op 6 juni, de eerste voorstelling. Omdat er maar dertig mensen tegelijk in de zaal mogen zijn, worden er meerdere voorstellingen op een dag gepland. Bovendien gaat het om een aangepast programma met veelal solo-voorstellingen, zodat ook op het podium voldoende afstand wordt gehouden.

Opbrengsten naar artiesten

Alle opbrengsten gaan naar de producenten en artiesten. 'Als die overeind blijven door dit steuntje in de rug, dan zijn ze er nog als we straks weer echt open mogen. Zo niet dan is er geen producent of artiest meer over', aldus Braam. De kaarten voor de eerste paar voorstellingen gaan vandaag in de verkoop.