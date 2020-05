Klassieke Porsche gestolen uit parkeergarage: 'Janken staat me nader dan het lachen'

Autodieven hebben gisteravond een Porsche Carrera uit 1987 gestolen uit een parkeergarage in West. Eigenaar Joost is er kapot van. 'Het janken staat me nader dan het lachen.'

De auto stond in een parkeergarage aan de Marcantilaan, waar Joost de auto al zo'n tien jaar parkeert. 'Een vriend van mij woont daar en die houdt altijd een oogje in het zeil', vertelt hij. 'Hij appte me gisteravond dat er een mailtje rond ging dat er twee toegangssleutels tot de garage weg zouden zijn. Voor de zekerheid ging ik naar de garage om een extra slot door het wiel te doen. Maar toen ik daar aankwam was mijn auto weg.'



Porsche

Porsche