Verkrachtingsslachtoffer wil ondanks corona haar spreekrecht: 'Ik wil hem in de ogen kijken'

Vijf jaar geleden schrok de Helmersbuurt op van een brute verkrachting. De toen 75-jarige Ietje werd in het Helmersplantsoen ook nog eens zwaar mishandeld en van haar sieraden beroofd. Nog voordat haar man Ron van het lot van zijn vrouw wist, kreeg hij op dezelfde dag een hersenbloeding. Sinds die dag is het leven van het Amsterdamse echtpaar niet meer wat het was. Ron: 'De ene dag is het alles, de andere dag is het het gewoon niks. Wat we konden, kunnen we niet meer en dat is moeilijk te accepteren.'

Slachtoffersverklaring

Nourdin G. werd voor het misdrijf veroordeeld en kreeg in eerste aanleg zeven jaar cel en tbs opgelegd. Volgende week dient bij het gerechtshof het hoger beroep dat hij aanspande. Ron en Ietje waren bij alle zittingen de afgelopen jaren en ook volgende week wilde Ietje gebruik maken van haar recht om een slachtoffersverklaring voor te lezen.

Totdat Richard Korver, hun advocaat, te horen kreeg dat dat vanwege corona alleen op afstand kon via een videoverbinding. Na protest mocht dat toch in de rechtszaal, maar dan niet in het bijzijn van haar man. 'Ja niet Ietje beneden in de rechtszaal en ik ergens anders', reageert Ron. En Ietje: 'Nee! Ik wil hem (Nourdin G. , red.) in de ogen kijken als ik wat zeg. Ik hoop zo dat dat lukt.'

Mentale ondersteuning

En dus klom advocaat Korver opnieuw in de pen en nu mag Ron straks toch zijn vrouw terzijde staan. Intussen heeft de advocaat ook een telefoontje gehad van minister Dekker van Rechtsbescherming met de vraag wat de wensen precies zijn voor de procesvoering. 'Ik heb aangegeven dat het toch niet meer dan normaal is dat je als slachtoffer iemand meeneemt ter mentale ondersteuning. En als dat iemand is uit je eigen huishouden levert dat geen extra problemen op.'



Bekijk de hele reportage in de video bovenaan dit artikel.